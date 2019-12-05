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05.12.2019  08:48   

Время Федецкого: харьковчанам расскажут о возникновении фотографии на Слобожанщине

5 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится первая лекция из цикла по истории фотографии: «Написано светом».


// cultura.kh.ua

Тема: «Время Федецкого». Лектор – Владимир Оглоблин.

В галерее «Искусство Слобожанщины» начинается цикл, посвященный мастерам светописи. Одним из них был выдающийся фотограф конца 19 - начала 20 века, фотографический новатор и один из выдающихся европейский мастеров фотографии, участник Международной фотографической выставки в Париже - Альфред Федецкий. Он сделал большое количество портретов известных людей того времени, в том числе – выдающихся харьковчан. Также был первым, кто снял фильм в Российской империи (в 1896 году), всего через год после первого фильма братьев Люмьер.

На основе работ Альфреда Федецкого на лекции будут раскрыты секреты возникновения фотографии на Слобожанщине.

Вход на лекцию свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  лекция, харьков
 
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