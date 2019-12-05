05.12.2019 15:51

Харьковчанам вручили премии городского совета (ФОТО)

Церемония награждения лауреатов премии Харьковского городского совета состоялась 5 декабря в городском совете.



://city.kharkov.ua/

За весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления городской совет присудил премии в 10-ти номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Укрепление международных связей», «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка» и «Журналистика и средства массовой информации».



Лауреатами премии стали 23 человека - работники коммунальных предприятий, учебных учреждений, ученые, социальные работники, спортсмены, деятели искусства, дворники и пр. Среди награжденных - тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы № 12 Геннадий Близнецов, директор Харьковского технического лицея №173 Светлана Станкевич, руководитель театра детей «Тимур» им. В. Сидина Антон Жиляков. Также премию присудили трем трудовым коллективам.



Награды харьковчанам вручил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.



«Это очень высокая награда, и она охватывает практически все сферы жизнедеятельности города. Премия была учреждена в 2009 году по инициативе Геннадия Кернеса, который был на тот момент секретарем Харьковского городского совета», - подчеркнул Александр Новак.



Напомним, с 2009 года лауреатами премии городского совета стали около 400 человек.



Также Александр Новак поздравил всех присутствующих с Днем местного самоуправления и вручил работникам мэрии Почетные грамоты Харьковского городского совета.

«Городской совет работает над развитием города, у нас успешно реализуются социальная, экономическая программы, также мы укрепляем материальную базу коммунальных предприятий и учреждений города и создаем современную транспортную инфраструктуру. И самое главное - наш город продолжает благоустраиваться. За последние годы Харьков получил награды в таких номинациях, как лучший город для ведения бизнеса и с точки зрения благоустройства, а в этом году признан лучшим городом для проживания в Украине. И в этом есть ваша заслуга и всех харьковчан», - подчеркнул Александр Новак.