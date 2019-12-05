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05.12.2019  16:26   

6 декабря презентуют новый фотоальбом о Харькове

Презентация книги «Харьков. Столица конструктивизма. 1923-1934» состоится завтра, 6 декабря, в шоу-ресторане «AltBier» (ул. Культуры, 8).


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Авторы книги - депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов и фотограф Владимир Бысов - расскажут о работе над книгой и интересных приобретениях для создания фотоальбома.

«Издание показывает, каким был город в середине 1920-1930-х годов. Это время, когда Харьков был столицей Украины. Фотографии собирались из архива Исторического музея, раритетной книги «Харків будує» и других источников», - сообщил Габриел Михайлов.

Отметим, что книга «Харків. Столиця конструктивізму. 1923-1934» продолжает серию фотоальбомов творческой группы Габриела Михайлова и Владимира Бысова. Ранее они выпустили издания об истории Харькова и фотоальбомы о других городах Украины.

Начало мероприятия - в 15:30.

Источник:   ХГС
 Тэги:  фото, альбом, харьков, презентация, конструктивизм
 
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