Харьковчан приглашают на вечер поэзии Нины Супруненко

6 декабря в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится вечер поэзии Нины Супруненко.
Нина Супруненко – украинская поэтесса, лирик, заслуженный деятель искусств Украины. Автор книг стихов: «Цветные сны» (Киев, 1993), «В лабиринтах боли и разлук» (Киев, 1995, 1996), «Звезда, упавшая вчера» (Москва, 1997), «На горизонте души» (Ровно, 2002), «Ветры противоречий» (Киев, 2003), «Полынный мир» (Ровно, 2004), «Времена жизни» (Москва, 2004), «Закономерная случайность» (Харьков, 2006), «Преодоление» (Москва, 2007 ), «Граница времени» (Харьков, 2007) «Оттиск ладони» (Харьков, 2008), «Солнце осени» (Харьков, 2008), «Вселенная» (Харьков, 2008), и детские книги «Сашеньке в подарок» (Киев , 2003), «Загадки для малышек» (Харьков, 2008).
Многие стихотворения Нины Супруненко положено на музыку. Ее песни исполняют Ваган Гурджан, Анастасия Дора, Тамара Кадацкая, Анатолий Мельников, Юлия Прядко, Людмила Рубан, Мария Стецюн, Катя Чили, Марина Чиженко, Валентина Шаровская, заслуженные артисты Олег Дзюба, Валентин Перехрест, Елена Плаксина, Андрей Тимошенко, трио «Купава », народные артисты Владимир Болдырев, Нина Шестакова, Юрий Рыхальский и др.
Поэзии переведены на другие языки народов мира, печатались в Австралии, Армении, Великобритании, Белоруссии, Германии, Польши, Чувашии.
Гостей мероприятия ожидает дегустация изысканных вин.
Вход свободный по адресу : Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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