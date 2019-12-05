05.12.2019 16:35

В горсовете поздравили работников местного самоуправления

Прием по случаю Дня местного самоуправления Украины прошел 5 декабря в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев вручил представителям департаментов и районных администраций Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.

Он поблагодарил представителей органов местного самоуправления за слаженную работу в коллективах, умение слышать людей и решать поставленные задачи.



«Перемены в нашей стране дают нам больше полномочий и больше обязанностей. Люди идут к нам с проблемами, ищут помощи на местах. Харьковский городской голова неоднократно говорил, что прямое общение с людьми вскрывает массу вопросов, которые, с точки зрения масштабов управления таким мегаполисом как Харьков, могут показаться мелкими, но такие мелочи определяют качество нашей жизни. Спасибо, что остаетесь профессионалами, сохраняете отношения в коллективах, любите свою работу. У харьковчан общие ценности - мир в Украине, социальная защищенность, возможность жить в успешной и развивающейся стране. Это и есть наш план на будущий год - созидать, помогать тем, кто в этом нуждается, добиваться поставленных целей. Желаю всем здоровья, радости от каждого прожитого дня и процветания нашему родному городу», - сказал Михаил Фатеев.



Справка. День местного самоуправления учрежден Указом Президента Украины в 2000 году. Отмечается ежегодно 7 декабря, именно в этот день в 1990 году Верховная Рада приняла Закон «О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном самоуправлении».