Главная Новости Общество На центральной площади города закончили монтаж новогодней елки (ФОТО, ВИДЕО)
05.12.2019  18:48   

На центральной площади города закончили монтаж новогодней елки (ФОТО, ВИДЕО)

На площади Свободы в Харькове закончили монтировать новогоднюю елку.


://city.kharkov.ua/

5 декабря, рабочие закрепили шпиль со звездой, пишет "UA:Перший".

Теперь начнется настройка гирлянд и проекторов. Также на площади обустраивают новогодний городок. Его открытие запланировано на 19 декабря.

Источник:   UA: Харків
 Тэги:  елка, монтаж, харьков, площадь праздник
 
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