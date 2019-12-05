На центральной площади города закончили монтаж новогодней елки (ФОТО, ВИДЕО)

На площади Свободы в Харькове закончили монтировать новогоднюю елку.
5 декабря, рабочие закрепили шпиль со звездой, пишет "UA:Перший".
Теперь начнется настройка гирлянд и проекторов. Также на площади обустраивают новогодний городок. Его открытие запланировано на 19 декабря.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
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