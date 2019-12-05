Школьники Индустриального района поздравили защитников Украины

Традиционная акция «Спасибо защитникам», посвященная Дню Вооруженных сил Украины, прошла в учреждениях образования Индустриального района накануне праздника.
В рамках акции состоялись тематические квесты, соревнования, уроки мужества, а также встречи учащихся с защитниками Украины. По случаю праздника школьники вручили ветеранам АТО патриотические сувениры и открытки.
Также 4 декабря лидеры районной детско-юношеской общественной организации «Созвездие» встретились с председателем общественной организации «Ветераны АТО Индустриального района города Харькова» Александром Соколовым и его побратимами. Школьники поздравили защитников с праздником и передали подарки от всех учреждений образования района.
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Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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