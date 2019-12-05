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05.12.2019  19:29   

Школьники Индустриального района поздравили защитников Украины

Традиционная акция «Спасибо защитникам», посвященная Дню Вооруженных сил Украины, прошла в учреждениях образования Индустриального района накануне праздника.


https://www.city.kharkov.ua/ru/news/shkolyari-industrialnogo-rayonu-privitali-zakhisnikiv-ukraini-43452.html
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В рамках акции состоялись тематические квесты, соревнования, уроки мужества, а также встречи учащихся с защитниками Украины. По случаю праздника школьники вручили ветеранам АТО патриотические сувениры и открытки.

Также 4 декабря лидеры районной детско-юношеской общественной организации «Созвездие» встретились с председателем общественной организации «Ветераны АТО Индустриального района города Харькова» Александром Соколовым и его побратимами. Школьники поздравили защитников с праздником и передали подарки от всех учреждений образования района.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школьники, поздравления, защитники, харьков
 
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