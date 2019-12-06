06.12.2019 08:45

Юная художница из Харьковщины победила на международном конкурсе в Каннах

Воспитанница Лозовской художественной школы Анжелика Горгуновська стала лауреатом первой премии Международного конкурса молодых художников, который прошел в Каннах (в своей возрастной категории).



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Об этом сообщается на странице учебного заведения в Facebook .

"Работа ученицы нашей школы получила международное признание в Каннах. Поздравляем Анжелику Горгуновську и ее преподавателя Елену Парамееву с победой", - говорится в заметке.

Сообщение от организаторов о победе поступило на электронный адрес художественной школы в конце ноября. Лауреат призналась, что была потрясена, на первое место не рассчитывала. Хотя и добавляет - картина получилась необычная.

"Я изобразила сказку Экзюпери« Маленький принц ». Работа действительно очень интересная, в ней очень много различных техник, даже печать. Она очень разнообразна. Яркая, красочная", - сказала Анжелика Горгуновська журналистам Лозовской ТРК «Сигма».

Показать работу девушка не может - картина еще в Каннах.

В художественной школе Анжелика Горгуновська занимается уже 8 лет, а рисует с раннего детства.

"Мне всегда нравилось. И всегда сразу красками. У меня как-то не было никогда эскизов ... Когда шла в художественную школу, просто хотела улучшить свой уровень, отнюдь не надеялась на участие и победы в международных конкурсах. Но вообще об этом тогда не задумывалась ", - признается художница, которая и раньше побеждала в международных конкурсах.