Ветерана войны Евстафия Котенко поздравили со 100-летием

Житель Шевченковского района, ветеран Второй мировой войны Евстафий Котенко 5 декабря отпраздновал 100-летний юбилей.
Юбиляра с днем рождения поздравили представители Администрации Шевченковского района и районной ветеранской организации.
«Желаем Вам здоровья, бодрости духа и каждый день находить повод улыбнуться. Пусть Вас окружают заботливые друзья, согревают своей любовью близкие и родные», - пожелали ветерану гости.
Отметим, по случаю 100-летнего юбилея участник Второй мировой войны, ветеран труда Евстафий Котенко был награжден почетным орденом «Слобожанская слава».
Справка. Евстафий Ильич Котенко родился 5 декабря 1919 года. Награжден правительственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красного Знамени, а также медалями «Адмирал Ушаков», «За освобождение советского Заполярья», «За победу над Германией» и другими наградами. С 1949 по 1978 год жил и работал в Сахновщинском районе.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
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Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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