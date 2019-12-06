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06.12.2019  10:55   

Ветерана войны Евстафия Котенко поздравили со 100-летием

Житель Шевченковского района, ветеран Второй мировой войны Евстафий Котенко 5 декабря отпраздновал 100-летний юбилей.


://city.kharkov.ua

Юбиляра с днем рождения поздравили представители Администрации Шевченковского района и районной ветеранской организации.

«Желаем Вам здоровья, бодрости духа и каждый день находить повод улыбнуться. Пусть Вас окружают заботливые друзья, согревают своей любовью близкие и родные», - пожелали ветерану гости.

Отметим, по случаю 100-летнего юбилея участник Второй мировой войны, ветеран труда Евстафий Котенко был награжден почетным орденом «Слобожанская слава».

Справка. Евстафий Ильич Котенко родился 5 декабря 1919 года. Награжден правительственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красного Знамени, а также медалями «Адмирал Ушаков», «За освобождение советского Заполярья», «За победу над Германией» и другими наградами. С 1949 по 1978 год жил и работал в Сахновщинском районе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  юбилей, поздравление, орден, харьков
 
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