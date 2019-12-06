Главная Новости Общество Правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время вечернего дерби донецких команд на Металлисте
06.12.2019  14:24   

Правоохранители готовы к обеспечению правопорядка во время вечернего дерби донецких команд на Металлисте

6 декабря в 19:00 в Харькове состоится матч между командами «Шахтер» - «Олимпик» (Донецк).


://hk.npu.gov.ua

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 4 тысяч болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 200 работников Нацполиции и 75 военнослужащих Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдение закона.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  футбол, металлист, харьков, матч, результат
 
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