06.12.2019 16:45

В Харькове состоялся четвертьфинал молодежной лиги КВН (ФОТО)

Четвертьфинал XX юбилейного сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоялся 5 декабря во Дворце студентов НТУ «ХПИ».



://city.kharkov.ua

Команды из города Харькова и других городов Украины сыграли конкурс «Визитная карточка с видео-рекламой».



По итогам игры в полуфинал молодежной лиги КВН вышли восемь харьковских команд и две - из Сум.

Организаторы Молодежной лиги КВН - Харьковский городской центр досуга молодежи и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.