В Харькове состоялся четвертьфинал молодежной лиги КВН (ФОТО)

Четвертьфинал XX юбилейного сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоялся 5 декабря во Дворце студентов НТУ «ХПИ».
Команды из города Харькова и других городов Украины сыграли конкурс «Визитная карточка с видео-рекламой».
По итогам игры в полуфинал молодежной лиги КВН вышли восемь харьковских команд и две - из Сум.
Организаторы Молодежной лиги КВН - Харьковский городской центр досуга молодежи и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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