Главная Новости Общество В Харькове состоялся четвертьфинал молодежной лиги КВН (ФОТО)
06.12.2019  16:45   

В Харькове состоялся четвертьфинал молодежной лиги КВН (ФОТО)

Четвертьфинал XX юбилейного сезона Харьковской открытой городской молодежной лиги «Клуб веселого настроения» состоялся 5 декабря во Дворце студентов НТУ «ХПИ».


://city.kharkov.ua

Команды из города Харькова и  других  городов Украины сыграли конкурс «Визитная карточка с видео-рекламой».

По итогам игры в полуфинал молодежной лиги КВН вышли восемь харьковских команд и две - из Сум.

Организаторы Молодежной лиги КВН - Харьковский городской центр досуга молодежи и Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  квн, молодежь, финал, харьков
 
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