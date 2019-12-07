Александр Ярославский: Больше, чем сделал Кернес для Харькова, не сделал никто (ВИДЕО)

Бизнесмен честно рассказал о своем отношении к мэру Харькова.
Во время празднования своего юбилея, Александр Ярославский честно рассказал о своем отношении к городскому голове Геннадию Кернесу и оценил вклад мэра в развитие Харькова.
По мнению Ярославского, Кернес – человек, который обожает Харьков. И на посту городского головы он для Харькова сделал больше, чем сделали все предыдущие мэры до него.
«Я человек откровенный и могу оценить его вклад в Харьков. Больше, чем сделал Кернес, не сделал никто, ни один мэр до него», – рассказал Александр Ярославский.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако ситуация не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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