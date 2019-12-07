07.12.2019 10:56

Александр Ярославский: Больше, чем сделал Кернес для Харькова, не сделал никто (ВИДЕО)

Бизнесмен честно рассказал о своем отношении к мэру Харькова.



// city.kharkov.ua

Во время празднования своего юбилея, Александр Ярославский честно рассказал о своем отношении к городскому голове Геннадию Кернесу и оценил вклад мэра в развитие Харькова.



По мнению Ярославского, Кернес – человек, который обожает Харьков. И на посту городского головы он для Харькова сделал больше, чем сделали все предыдущие мэры до него.



«Я человек откровенный и могу оценить его вклад в Харьков. Больше, чем сделал Кернес, не сделал никто, ни один мэр до него», – рассказал Александр Ярославский.





