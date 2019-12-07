07.12.2019 12:10

В городе презентовали книгу о Харькове периода конструктивизма (ФОТО)

Презентация книги «Харьков. Столица конструктивизма.1923-1934» состоялась сегодня, 6 декабря, в Харькове, в ресторане «AltBier».



// city.kharkov.ua

Авторы книги - депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов и фотограф Владимир Бысов - трудились над изданием около двух лет. В этот раз к ним присоединился профессор, заведующий кафедрой основ архитектуры Харьковского национального университета строительства и архитектуры Александр Буряк.

По словам Габриела Михайлова, среди источников, откуда были взяты фотографии, - архивы Исторического музея, Харьковской государственной библиотеки им. Короленко, материалы из личного архива Владимира Лейбфрейда, а также раритетной книги «Харків будує».



«Издание показывает, каким был город в период 1920-1930-х годов. Это время, когда Харьков был столицей Украины», - сообщил Габриел Михайлов.



В частности, в книге представлены фото города в период 1925-1936 годов. По словам Владимира Бысова, на фотографиях показаны самые важные достижения периода, главные здания первой столицы. «Харьков этого периода - уникальное явление отечественной архитектурной истории. Благодаря достижениям этого короткого отрезка времени Харьков представляет новую, модернизированную городскую структуру, а также множество самых больших и лучших произведений новой архитектуры того времени», - отметил Владимир Бысов.



В планах творческой группы авторов - книга «Привет из Киева» с уникальными фото столицы Украины.



Отметим, что книга «Харків. Столиця конструктивізму. 1923-1934» продолжает серию фотоальбомов творческой группы Габриела Михайлова и Владимира Бысова. Ранее они выпустили издания об истории Харькова и фотоальбомы о других городах Украины. Новый фотоальбом издан под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.