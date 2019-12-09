09.12.2019 15:51

Обновленная харьковская прокуратура начала работу с мониторинга мест заключения

6 декабря 2019 государственное учреждение «Темновская исправительная колония (№100)» посетил прокурор Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Овчаренко.



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Прокурор ознакомился с условиями содержания осужденных, совершил обход территории учреждения, посетил многопрофильную больницу №100, сектор максимального уровня безопасности, отделения социально-психологической службы, столовую для осужденных, банно-прачечный комплекс и промышленную зону учреждения.

Во время визита Дмитрия Овчаренко общался с осужденными о наличии в них проблемных и нерешенных вопросов.

Жалоб и заявлений от осужденных на незаконные действия администрации не поступало.