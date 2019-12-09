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09.12.2019  17:01   

В Харькове начался Марафон документального кино о правах человека

В течение Всеукраинской недели права, с 9 по 13 декабря, в DZHERELO HUB (Харьков, ул. Сумская, 1, 3-й этаж) проходит Марафон документального кино о правах человека.


Фото предоставлено организаторами

Выбрав темой нынешнего фестиваля вопрос: «Разрешить программе изменить ваше сознание?», Docudays UA предлагает подумать над тем, как меняются наши привычки и способы общения с появлением цифровых технологий. Какие новые возможности открываются для исследования реальности и какие угрозы, связанные с контролем и информационной безопасностью, кроются в цифровой сети.

Вопросы прав человека будут расмотрены с разных позиций – не только посредством кинематографа, но в просветительских правозащитных мероприятиях и дискуссиях.

Программа Марафона документального кино о правах человека:

9 декабря,18.00 Фильм «Bellingcat: Правда в мире постправды» (Нидерланды, режиссер Ганс Пул). Презентация виртуального правового города «Правопиль» (Ассоциация УМДПЛ).

10 декабря, 18.00 Фильм «Ты, б ***, рта закрой» (Украина, режиссер Таисия Кутузова). Дискуссия «Беззащитные правозащитники» (WikiInvestigation-Харьковский антикоррупционный центр).

11 декабря, 18.00. Фильм «Когда ягнята становятся львами» (США, режиссер: Джон Касба). Представление проекта «Шериф для новых общин» (ИРЦ «Правовое пространство»).

12 января, 18.00. Фильм «Чистильщики» (Германия, Бразилия, режиссеры Ганс Блок и Мориц Ризевик). Дискуссия «Где делается выбор: на участке или в соцсетях?» (Гражданская сеть ОПОРА, ОО «СМАРТ МЕДИА»).

13 декабря 18.00 Фильм «Умышленная смерть» (США, режиссер Сью Уильямс). Перед фильмом - «Живая библиотека» (БФ «Каритас Харьков»).

Вход на все мероприятия – свободный.

Более подробно о событиях Странствующего Docudays UA на Харьковщине – на Facebook-странице фестиваля.

Мероприятия проводятся в рамках XVI Международного путешествующего фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA при поддержке регионального представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины в Харьковской области.

Тэги:  фестиваль, документальное кино, харьков
 
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