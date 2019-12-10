В день рождения Зинаиды Серебряковой харьковчанам расскажут об ее сыне

10 декабря, в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Художник Александр Серебряков от Нескучного до Парижа» из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве».
В 2020 году исполнится четверть века со дня, когда скончался наш земляк, уроженец села Нескучного (теперь Харьковского района Харьковской области) прекрасный художник Александр Борисович Серебряков (1907 - 1995). Со дня рождения до конця1920 года его жизнь была тесно связана с Харьковщиной.
О биографии и творчестве сына Зинаиды Серебряковой пойдет речь в лекции этнографа, литературовед, поэта Михаила Красикова.
Кроме слайд-шоу и редких альбомов работ художника, посетители увидят фильм, посвященный А. Серебрякову.
К тому же, всех ждут интересные музыкальные и необычные сладкие подарки, а также календарики с репродукциями произведений А. Серебрякова от неформальное общество друзей Зинаиды Серебряковой, ведь 10 декабря 2019 года исполняется 135 лет со дня рождения З.Е. Серебряковой.
Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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