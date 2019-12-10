10.12.2019 09:07

В день рождения Зинаиды Серебряковой харьковчанам расскажут об ее сыне

10 декабря, в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция «Художник Александр Серебряков от Нескучного до Парижа» из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве».



// cultura.kh.ua

В 2020 году исполнится четверть века со дня, когда скончался наш земляк, уроженец села Нескучного (теперь Харьковского района Харьковской области) прекрасный художник Александр Борисович Серебряков (1907 - 1995). Со дня рождения до конця1920 года его жизнь была тесно связана с Харьковщиной.



О биографии и творчестве сына Зинаиды Серебряковой пойдет речь в лекции этнографа, литературовед, поэта Михаила Красикова.



Кроме слайд-шоу и редких альбомов работ художника, посетители увидят фильм, посвященный А. Серебрякову.



К тому же, всех ждут интересные музыкальные и необычные сладкие подарки, а также календарики с репродукциями произведений А. Серебрякова от неформальное общество друзей Зинаиды Серебряковой, ведь 10 декабря 2019 года исполняется 135 лет со дня рождения З.Е. Серебряковой.



Вход свободный по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).