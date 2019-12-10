10.12.2019 13:53

Харьковских питомцев перевели на зимние квартиры (ФОТО, ВИДЕО)

С изменением погодных условий, похолоданием, теплолюбивые питомцы городского зоопарка перешли из летних вольеров в новые зимние помещения, которые соответствуют всем требованиям для зимовки.



://zoo.kharkov.ua/

Активная фаза подготовки пришлась на осень. Утеплили, а где необходимо, заменили окна, сделали ремонт кровель, укрепили металлические конструкции в отделе копытных животных, реконструировали внутренние бассейны для птиц, увеличили бассейн для бегемота путем демонтажа перегородки, которая разделяла его на две части. Что касается систем электро-, водо- и теплоснабжения, то они в надлежащем состоянии. Так что нашим животным тепло и уютно.

Кроме того, их ждут интересные элементы обогащения среды, которые не позволят скучать. Хищники уже оценили новые деревянные домики-укрытия в открытых вольерах, копытные – новые навесы, а медведи – запасы сена и соломы для комфортного зимнего сна.

Домики и навесы с теплыми подстилками из соломы и опилок особенно важны для животных, которые остаются в открытых вольерах и в зимнее время. Морозы для них не страшны, а в домике или под навесом они могут укрыться от непогоды. Это гривистые бараны, олени, косули, верблюды, лошади Пржевальского, рыси, волки, тигры. И даже наш африканский лев в теплые зимы не хочет заходить в зимнее помещение, а предпочитает находиться на улице. Его примеру следуют и теплолюбивые канны, которые также выходят на снег.

Кроме того, практически все животные днем гуляют. Продолжительность прогулок зависит от температуры воздуха и размеров животного. Например, такие крупные животные как бегемот и слоны медленно теряют тепло, поэтому могут долго находиться на улице в холодное время года. Но выбор остается за животным: гулять или нет и сколько по времени.

Не только сотрудники зоопарка готовились к зиме, обустраивая теплые вольеры и обеспечивая усиленный рацион (в процентном соотношении объем корма увеличился примерно на 15-20%). Готовились к зиме и сами животные. Например, у некоторых животных в октябре-ноябре прошла линька. Особенно хорошо видно, как «утеплились» олени. У них появился густой красивый подшерсток, который помогает согреться в холода. Облегчит сохранение тепла и накопленный за лето подкожный жир. Более густая шерсть выросла и у верблюдов. Она не продувается даже при очень сильном ветре и не пропускает холод в морозы.

Свои биологические механизмы запускают и медведи, готовясь к зимнему сну. Изменились их вкусовые пристрастия, произошла перестройка обмена веществ в организме, накопились подкожные запасы жира, которых должно хватить на всю зиму. Важный этап – обустройство берлоги для сна. Судя по поведению наших косолапых, совсем скоро они будут смотреть теплые зимние сны. В этот период, сотрудники зоопарка соблюдают возле берлог тишину, поскольку сон у мишек очень чуткий.