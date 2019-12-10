Работу Геннадия Кернеса одобряют 72% харьковчан

Деятельность Харьковского городского головы Геннадия Кернеса одобряют 72% харьковчан.
Таковы результаты пятого всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института.
Именно столько харьковчан «полностью одобрили» или «скорее одобрили» работу Геннадия Кернеса.
В то же время деятельность Харьковского городского совета одобряют 66% опрошенных.
Кроме того, в рейтинге самых комфортных городов Украины Харьков по пятибалльной шкале с индексом 3,1 занял второе место, которое разделил с Луцком, Ивано-Франковском, Черниговом и Хмельницким. В этом разделе соцопроса рейтинг возглавила Винница с результатом 3,4.
Справка. Опрос проводился в сентябре-октябре в 24 областных центрах станы, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19,2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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