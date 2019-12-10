10.12.2019 14:51

Работу Геннадия Кернеса одобряют 72% харьковчан

Деятельность Харьковского городского головы Геннадия Кернеса одобряют 72% харьковчан.



://city.kharkov.ua/

Таковы результаты пятого всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» от имени Международного республиканского института.



Именно столько харьковчан «полностью одобрили» или «скорее одобрили» работу Геннадия Кернеса.



В то же время деятельность Харьковского городского совета одобряют 66% опрошенных.



Кроме того, в рейтинге самых комфортных городов Украины Харьков по пятибалльной шкале с индексом 3,1 занял второе место, которое разделил с Луцком, Ивано-Франковском, Черниговом и Хмельницким. В этом разделе соцопроса рейтинг возглавила Винница с результатом 3,4.



Справка. Опрос проводился в сентябре-октябре в 24 областных центрах станы, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19,2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.