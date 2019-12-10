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10.12.2019  15:51   

По сравнению с прошлым годом количество награжденных матерей-героинь в Харькове уменьшилось на четверть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 893 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня »: почетное звание получили 847 украинских женщин, из которых 21 представляет Харьковщину


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Почетным званием Украины «Мать-героиня» награждены в 2018 году 11 женщин а в 2019 - 21. Можно говорить, что по уровню "многодетности" харьков возвращается до уровня 2006 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 893 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня ». Почетное звание получили 847 украинских женщин.

Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Статистика, опубликованная на публичных ресурсах, красноречиво показывает связь уровня благосостояния и тем, сколько званий присвоили в Харькове:

2005    11
2006    24
2007    66
2008    76
2009    130

2010    - более 200

По данным СМИ за последние годы награждено:

2017  - почетные знаки «Мать-героиня» в Харьковской области получили 14 женщин. В регионе количество обладательниц таких наград превышает 2 тысячи.

2018   -  25 многодетных мам Харьковщины (из них 11 харьковчанок) получили награду

Среди 25 награжденных 14 женщин воспитывают по 5 детей, еще 6 – по 6, у 3 матерей по 7 детей.

Самые большие семьи у Надежды Грушенцевой из села Безруки Дергачевского района (11 детей) и Валентины Гончар из села Пасеки Змиевского района (12 детей).

2019   -  21 награжденная многодетная мама

Всего в городе Харькове проживает 5,1 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 16,3 тыс. детей.

За 2018 год предоставлено 11,8 тыс. услуг многодетным семьям о выдаче или пролонгации срока действия удостоверений детей и родителей из многодетной семьи. 

Тэги:  мать-героиня, харьков, награждение
 
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