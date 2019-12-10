По сравнению с прошлым годом количество награжденных матерей-героинь в Харькове уменьшилось на четверть

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 893 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня »: почетное звание получили 847 украинских женщин, из которых 21 представляет Харьковщину
Почетным званием Украины «Мать-героиня» награждены в 2018 году 11 женщин а в 2019 - 21. Можно говорить, что по уровню "многодетности" харьков возвращается до уровня 2006 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 893 «О присвоении почетного звания« Мать-героиня ». Почетное звание получили 847 украинских женщин.
Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
Статистика, опубликованная на публичных ресурсах, красноречиво показывает связь уровня благосостояния и тем, сколько званий присвоили в Харькове:
2005 11
2006 24
2007 66
2008 76
2009 130
2010 - более 200
По данным СМИ за последние годы награждено:
2017 - почетные знаки «Мать-героиня» в Харьковской области получили 14 женщин. В регионе количество обладательниц таких наград превышает 2 тысячи.
2018 - 25 многодетных мам Харьковщины (из них 11 харьковчанок) получили награду
Среди 25 награжденных 14 женщин воспитывают по 5 детей, еще 6 – по 6, у 3 матерей по 7 детей.
Самые большие семьи у Надежды Грушенцевой из села Безруки Дергачевского района (11 детей) и Валентины Гончар из села Пасеки Змиевского района (12 детей).
2019 - 21 награжденная многодетная мама
Всего в городе Харькове проживает 5,1 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 16,3 тыс. детей.
За 2018 год предоставлено 11,8 тыс. услуг многодетным семьям о выдаче или пролонгации срока действия удостоверений детей и родителей из многодетной семьи.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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