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10.12.2019  17:10   

Харьковчанам и представителям еще четырех городов вручат премию «Преодоление»

Церемония награждения лауреатов инклюзивной премии «Преодоление 2019» состоится 13 декабря в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv» (пр. Независимости, 2).


// city.kharkov.ua

По словам основателя премии, президента общественной организации «Креавита» Елены Шингаревой, в этом году лауреатами «Преодоления» стали не только харьковчане, но и представители Одессы, Полтавы, Краматорска и Северодонецка.

Кроме того, вдвое увеличено количество номинаций премии, которых теперь восемь. Так, помимо традиционных «Бизнес», «Профессионализм», «Общественная деятельность» и «Спорт» награды вручат в номинациях: «Гордость Украины», «Защитник Украины», «Талантливые дети» и «Государственная служба».

Также в рамках церемонии награждения состоится показ коллекции дизайнера Александра Бевзюка совместно с моделями первого в Украине инклюзивного модельного агентства и пройдет инклюзивный концерт.

Начало мероприятия - в 17:00.

Справка. Премия «Преодоление» учреждена в Харькове в 2013 году. Награда вручается людям с инвалидностью за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности. За это время лауреатами премии стали 49 человек. Мероприятие проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  преодоление, премия, вручение, харьков
 
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