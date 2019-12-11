В Харькове выявили более 500 наркозависимых и «закладчиков»

Активисты общественной организации «Хантерс-Харьков» за полгода работы задержали на улицах города более 500 человек, которые распространяли или покупали наркотические вещества.
Об этом на заседании Координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании сообщил руководитель этой организации Станислав Жадан.
По его словам, в так называемых рейдах социального патрулирования принимают участие 10-15 активистов, которые целенаправленно отрабатывают определенные микрорайоны города Харькова, откуда поступает наибольшее количество жалоб от местных жителей. Через месяц-полтора работы это дает результаты, и активность наркозависимых и закладчиков затухает.
«Это не охота на наркоманов, как устраивают некоторые наши «коллеги». Мы понимаем, что имеем дело с больными людьми, поэтому у нас все регламентировано, и мы действуем исключительно в рамках законодательства. Мы редко обращаемся в другие структуры, только в крайнем случае. Сами проводим первичную профилактику, в том числе среди школьников, помогаем тем, кто хочет исправиться. В следующем году хотим привлечь к этой работе еще больше социально ответственных людей в каждом районе города. Если будет поддержка общественности, то результат будет реальным, ведь он уже фактически есть», - рассказал Станислав Жадан.
Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан высоко оценила качество рейдов социального патрулирования и пообещала поддержку в дальнейшем обучении участников таких рейдов.
«Многие харьковчане активизировались, осознав, насколько сложна эта проблема. Наша городская программа по противодействию наркомании постепенно дает результаты: проводятся тематические тренинги, семинары, уроки и флешмобы в школах, проводятся акции по закрашиванию интернет-адресов, общественные организации помогают наркозависимым в реабилитации, работает чат-бот «СтопНаркотик» в социальной сети «Telegram», организован социальный патруль и многое другое. В городе стало реально спокойнее, при этом мы видим, в каких районах наибольшая активность дилеров и зависимых, и там работаем усиленно. Мы должны организовать всех активных людей нашего города, чтобы они знали, куда и с какой проблемой или предложениями обращаться», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, в следующем году эта работа будет продолжена. Кроме школьников, крупной целевой аудиторией также станут студенты, для которых в начале года проведут масштабную тематическую конференцию. Также планируется активизировать альтернативные площадки (спорт, уличные культуры), которые помогут увлечь детей, подростков и молодежь полезными занятиями, предложат им пути эффективного саморазвития.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
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