11.12.2019 08:24

В Харькове выявили более 500 наркозависимых и «закладчиков»

Активисты общественной организации «Хантерс-Харьков» за полгода работы задержали на улицах города более 500 человек, которые распространяли или покупали наркотические вещества.



// city.kharkov.ua

Об этом на заседании Координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании сообщил руководитель этой организации Станислав Жадан.

По его словам, в так называемых рейдах социального патрулирования принимают участие 10-15 активистов, которые целенаправленно отрабатывают определенные микрорайоны города Харькова, откуда поступает наибольшее количество жалоб от местных жителей. Через месяц-полтора работы это дает результаты, и активность наркозависимых и закладчиков затухает.



«Это не охота на наркоманов, как устраивают некоторые наши «коллеги». Мы понимаем, что имеем дело с больными людьми, поэтому у нас все регламентировано, и мы действуем исключительно в рамках законодательства. Мы редко обращаемся в другие структуры, только в крайнем случае. Сами проводим первичную профилактику, в том числе среди школьников, помогаем тем, кто хочет исправиться. В следующем году хотим привлечь к этой работе еще больше социально ответственных людей в каждом районе города. Если будет поддержка общественности, то результат будет реальным, ведь он уже фактически есть», - рассказал Станислав Жадан.



Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан высоко оценила качество рейдов социального патрулирования и пообещала поддержку в дальнейшем обучении участников таких рейдов.



«Многие харьковчане активизировались, осознав, насколько сложна эта проблема. Наша городская программа по противодействию наркомании постепенно дает результаты: проводятся тематические тренинги, семинары, уроки и флешмобы в школах, проводятся акции по закрашиванию интернет-адресов, общественные организации помогают наркозависимым в реабилитации, работает чат-бот «СтопНаркотик» в социальной сети «Telegram», организован социальный патруль и многое другое. В городе стало реально спокойнее, при этом мы видим, в каких районах наибольшая активность дилеров и зависимых, и там работаем усиленно. Мы должны организовать всех активных людей нашего города, чтобы они знали, куда и с какой проблемой или предложениями обращаться», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



По ее словам, в следующем году эта работа будет продолжена. Кроме школьников, крупной целевой аудиторией также станут студенты, для которых в начале года проведут масштабную тематическую конференцию. Также планируется активизировать альтернативные площадки (спорт, уличные культуры), которые помогут увлечь детей, подростков и молодежь полезными занятиями, предложат им пути эффективного саморазвития.