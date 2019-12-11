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11.12.2019  11:33   

В Центре гендерной культуры пройдут мероприятия в поддержку жертв насилия

Мероприятия, направленные против домашнего насилия, пройдут 12-15 декабря в Центре гендерной культуры (пр. Московский, 124-а).


// city.kharkov.ua

По случаю Международной кампании «16 дней против насилия» с 22 ноября в центре проходит выставка «Понять, чтобы прекратить», на которой представлены работы харьковских художниц.

К закрытию экспозиции запланирован ряд мероприятий: 

- 12 декабря состоится театральный перформанс «Живое Зеркало» (участницам и участникам предложат разобраться в том, что вызывает насилие, как это переживают и возможно ли остановить жестокость). Начало - в 19:00; 

- 14 декабря пройдет мероприятие «Круг женской поддержки» (участницы смогут встретиться, пообщаться и обменяться нужными вещам). Начало - в 16:30; 

- 15 декабря запланирован театральный перформанс «Разорви круг». Начало - в 15:00. 

К участию приглашают партнерские организации и представителей СМИ. Контактные данные: genderkharkiv@gmail.com. 

Справка. 16 дней против насилия - Международная кампания, в рамках которой проводятся мероприятия для привлечения внимания общества к проблемам насилия в семье, торговли людьми, защиты прав детей, женщин. Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав ивозможностей женщин и молодежи реализуется в Харькове и Харьковской области при поддержке Европейского Союза.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  гендерная культура, харьков
 
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