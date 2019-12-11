Копы вышли на акцию в центре Харькова

В Харькове полицейские на площади Конституции провели акцию «16 дней против насилия».
Мероприятие организовало Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области и патрульные. В акции приняли участие полицейские мобильных групп, созданных специально для реагирования на факты совершения домашнего насилия, представители регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях, социальные работники, работники мобильной бригада социально-психологической помощи, общественники.
На площади участники мероприятия разместили локации с информационными материалами. Полицейские рассказали прохожим, куда обращаться пострадавшим от насилия, об их правах и перечне социальных услуг.
На базе Киевского, Слободского и Немышлянского отделов полиции Харькова созданы мобильные группы реагирования на домашнее насилие. В состав мобильной группы входят два работника из сектора превенции и патрульной полиции. С сентября они 550 раз выезжали по вызовам о совершении домашнего насилия, составлено 176 протоколов об административных правонарушениях по указанным фактам, вынесено 117 срочных запретительных предписаний и проведена 271 профилактическая беседа с обидчиками.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: