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11.12.2019  13:13   

Копы вышли на акцию в центре Харькова

В Харькове полицейские на площади Конституции провели акцию «16 дней против насилия».


://hk.npu.gov.ua/

Мероприятие организовало Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области и патрульные. В акции приняли участие полицейские мобильных групп, созданных специально для реагирования на факты совершения домашнего насилия, представители регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях, социальные работники, работники мобильной бригада социально-психологической помощи, общественники.

На площади участники мероприятия разместили локации с информационными материалами. Полицейские рассказали прохожим, куда обращаться пострадавшим от насилия, об их правах и перечне социальных услуг.

На базе Киевского, Слободского и Немышлянского  отделов полиции Харькова созданы мобильные группы реагирования на домашнее насилие. В состав мобильной группы входят два работника из сектора превенции и патрульной полиции. С сентября они 550 раз выезжали по вызовам о совершении домашнего насилия, составлено 176 протоколов об административных правонарушениях по указанным фактам, вынесено 117 срочных запретительных предписаний и проведена 271 профилактическая беседа с обидчиками.

 

 

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  акция, копы, харьков, насилие
 
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