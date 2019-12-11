11.12.2019 13:13

Копы вышли на акцию в центре Харькова

В Харькове полицейские на площади Конституции провели акцию «16 дней против насилия».



://hk.npu.gov.ua/

Мероприятие организовало Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области и патрульные. В акции приняли участие полицейские мобильных групп, созданных специально для реагирования на факты совершения домашнего насилия, представители регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Луганской и Харьковской областях, социальные работники, работники мобильной бригада социально-психологической помощи, общественники.

На площади участники мероприятия разместили локации с информационными материалами. Полицейские рассказали прохожим, куда обращаться пострадавшим от насилия, об их правах и перечне социальных услуг.

На базе Киевского, Слободского и Немышлянского отделов полиции Харькова созданы мобильные группы реагирования на домашнее насилие. В состав мобильной группы входят два работника из сектора превенции и патрульной полиции. С сентября они 550 раз выезжали по вызовам о совершении домашнего насилия, составлено 176 протоколов об административных правонарушениях по указанным фактам, вынесено 117 срочных запретительных предписаний и проведена 271 профилактическая беседа с обидчиками.