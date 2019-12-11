11.12.2019 14:22

В зоопарке утеплили вольеры и сделали навесы на зиму (ВИДЕО)

Животных Харьковского зоопарка перевели из летних вольеров в теплые помещения.



://city.kharkov.ua/

Как сообщила заместитель директора зоопарка Карина Детюк, осенью в помещениях утеплили, а где необходимо, заменили окна и выполнили ремонт кровель, укрепили металлические конструкции в отделе копытных животных, реконструировали внутренние бассейны для птиц и увеличили бассейн для бегемота. Кроме того, зимой животных перевели на усиленный рацион – им теперь дают на 15-20% больше корма.

Также в зоопарке соорудили домики и навесы с теплыми подстилками из соломы и опилок для животных, которые остаются в открытых вольерах зимой. В числе таких - гривистые бараны, олени, косули, верблюды, лошади Пржевальского, рыси, волки, а также антилопы канны, тигры и африканский лев, которые в теплые зимы предпочитают находиться на улице.

В зоосаде рассказали, что практически все животные днем гуляют. ​Например, такие крупные, как бегемоты и слоны медленно теряют тепло, поэтому могут долго находиться на улице в холодное время года. Для медведей, которые готовятся к зимней спячке, уже подготовили берлоги.