11.12.2019 14:44

Слабовидящих маленьких харьковчан учат правильным действиям при пожаре (ВИДЕО)

По приказу Президента Украины во всех учебных заведениях страны до 10 декабря проведены специальные проверки готовности к ЧП.



://vecherniy.kharkov.ua/

«В специализированном НВК им. В.Г. Короленко для слабовидящих детей проходят пожарные учения. Создали искусственное задымление в здании. По пожарной тревоге из помещения эвакуировали всех детей и персонал»,- сказано в подписях к видео.