Слабовидящих маленьких харьковчан учат правильным действиям при пожаре (ВИДЕО)

По приказу Президента Украины во всех учебных заведениях страны до 10 декабря проведены специальные проверки готовности к ЧП.
«В специализированном НВК им. В.Г. Короленко для слабовидящих детей проходят пожарные учения. Создали искусственное задымление в здании. По пожарной тревоге из помещения эвакуировали всех детей и персонал»,- сказано в подписях к видео.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: