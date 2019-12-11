Главная Новости Общество Слабовидящих маленьких харьковчан учат правильным действиям при пожаре (ВИДЕО)
11.12.2019  14:44   

Слабовидящих маленьких харьковчан учат правильным действиям при пожаре (ВИДЕО)

По приказу Президента Украины во всех учебных заведениях страны до 10 декабря проведены специальные проверки готовности к ЧП.


://vecherniy.kharkov.ua/

«В специализированном НВК им. В.Г. Короленко для слабовидящих детей проходят пожарные учения. Создали искусственное задымление в здании. По пожарной тревоге из помещения эвакуировали всех детей и персонал»,- сказано в подписях к видео.

 

Источник:   Вечерний Харьков
 Тэги:  пожар, эвакуация, харьков, спасатели, школа
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
11.12 Криминал и происшествия Ночью на Алексеевке выгорела квартира: погибла мать, пострадали дети (ФОТО) 11.12 Криминал и происшествия Венок над дверью не помог: пожарные 4 часа тушили дом (ФОТО) 10.12 Власть 10 декабря завершаются тотальные проверки спасателями пожарных норм в учебных заведениях
 
 

Видео

ДТП на Салтовке: грузовик на обочине, водитель легковушки в больнице. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 