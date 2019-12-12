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12.12.2019  13:03   

Новорожденные за два месяца выросли вдвое (ФОТО, ВИДЕО)

Новые краснокнижные питомцы зоопарка радуют сотрудников и посетителей официальной страницы зоопарка в социальной сети - в природе они крайне редки.


://zoo.kharkov.ua

Готовы поделиться с вами радостным событием – в Харьковском зоопарке родились очаровательные черепашки. Кладку из двух яиц мама-черепаха отложила летом. Яйца поместили в инкубатор, где поддерживались оптимальная влажность и  температурный режим в +26-28 °С.

 

  Малыши не заставили себя долго ждать: 12 октября два детеныша среднеазиатской сухопутной черепахи появились на свет. У сотрудников зоопарка это не первый опыт успешного инкубирования яиц среднеазиатской черепахи. Но в этом вопросе не все так просто. Дело в том, что спариваются черепахи весь год, но отложенные яйца далеко не всегда бывают оплодотворенными.

 

 Родились малыши с весом в 10 грамм каждый и длиной карапакса 3 см. И хотя черепахи растут медленно, сейчас в двухмесячном возрасте, малыши уже выросли в два раза. Пол черепашат пока сложно определить. Половозрелыми они станут ближе к 10 годам. В рацион черепах входят различные овощи, фрукты и мел в качестве минеральной подкормки.

Поскольку у этих рептилий нет материнского инстинкта, и взрослые особи могут принести вред детенышам, малюток отделили. Отдельно они будут содержаться не один год, примерно до того времени, когда длина их карапакса достигнет 10 см.

Средняя продолжительность жизни среднеазиатских сухопутных черепах до 30 лет. Вид занесен в Красную книгу.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  питомцы, зоопарк, харьков
 
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