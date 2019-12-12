Главная Новости Общество В харьковском супермаркете ловили обезьяну - покупателей пришлось эвакуировать (ВИДЕО)
12.12.2019  13:53   

В харьковском супермаркете ловили обезьяну - покупателей пришлось эвакуировать (ВИДЕО)

В Харькове, накануне вечером, в одном из магазинов сети популярных супермаркетов на проспекте Гагарина сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком.


://ukrinform.ua/

Соответствующее видео в социальные сети выложили очевидцы происшествия, а факт инцидента корреспонденту Укринформа подтвердили в PR-отделе торговой сети. 

"Покупатель зашел с животным в зал и она от него убежала. Наверное, что животное было напугано незнакомой обстановкой и таким количеством людей. Так как поймать ее сразу не удалось, администрация магазина решила закрыть зал и вывести покупателей. После этого за 20 минут обезьяну поймали и отдали мужчине. И уже к нему вопрос - зачем идти в магазин с животным или почему хотя бы не использовать поводок? " - отметили в PR-отделе.

Как выяснилось, обезьяна живет в контактном зоопарке, который находится на третьем этаже того же ТРЦ, на первом этаже которого находится супермаркет.

На сайте контактного зоопарка размещены фото животные - это зеленая обезьянка, названная так за характерный цвет шерсти, в частности, на голове.

В зоопарке корреспонденту Укринформа подтвердили, что животное действительно их, но никто ее в магазин не водил.

"Она убежала. Заходили сотрудники, чтобы убрать помещение, и она выскочила в дверь. А потом забежала в супермаркет, потому что была открыта дверь. С животным все хорошо", - заверили в зоопарке.

Источник:   Укринформ
 Тэги:  животное, супермаркет, обезьяна, харьков, эвакуация
 
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