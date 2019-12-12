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12.12.2019  19:29   

«Зеркальную струю» готовят к открытию после ремонта (ФОТО)

Капитальный ремонт фонтана «Зеркальная струя» планируют завершить в ближайшее время.


://city.kharkov.ua/

Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Евгений Пасенов.

По его словам, сейчас на объекте работают несколько строительных бригад каменщиков, маляров и электриков. За последние годы это одна из самых масштабных реконструкций «визитной карточки» Харькова. Как отметил Евгений Пасенов, кроме обновленного вида на фонтане появятся и новшества. 

«Добавился пандус для подхода людей с ограниченными возможностями. Также на фонтане заменили покрытие на гранитный камень. Масштабные работы были проведены непосредственно на фонтане и в месте, где течет вода, – там заменено все оборудование, которое уже пришло в негодность, и подводные сети», - сообщил Евгений Пасенов.

Также в ходе реконструкции коммунальщики уделили особое внимание подсветке «Зеркальной струи» - ее постарались сделать более яркой и современной.

«До ремонта фонтан был окутан проводами и громоздкими светильниками - теперь все коммуникации спрятаны в самом каркасе сооружения. Также добавлены подсветка по балюстраде и более контурная - по всей «Зеркальной струе». Теперь мы располагаем 256 оттенками и можем сделать любой цвет, поскольку управление подсветкой теперь ведется не с тумблеров, а с ноутбука», - подчеркнул Евгений Пасенов.

Завершить ремонт на объекте обещают в ближайшее время.

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  символ, харьков, ремонт, новый год, селфи
 
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