13.12.2019 12:55

Харьков – первый город-миллионник в Украине, который принял реальный документ по борьбе с климатическими изменениями

В горсовете обсудили реализацию Плана действий по сокращению выбросов углекислого и парниковых газов.



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Директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко сегодня, 13 декабря, встретилась с национальным экспертом проекта ЕС в Украине «Соглашение мэров - Восток» Оксаной Кисиль.