Харьков – первый город-миллионник в Украине, который принял реальный документ по борьбе с климатическими изменениями

В горсовете обсудили реализацию Плана действий по сокращению выбросов углекислого и парниковых газов.
Директор Департамента по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями Ольга Демьяненко сегодня, 13 декабря, встретилась с национальным экспертом проекта ЕС в Украине «Соглашение мэров - Восток» Оксаной Кисиль.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги для реализации Плана действий для устойчивого энергетического развития и климата Харькова до 2030 года. Напомним, документ был принят 27 ноября на сессии Харьковского городского совета. В нем прописаны те меры и мероприятия, которые будут реализованы для улучшения экологической обстановки, климата и энергоэффективности в Харькове в ближайшие 10 лет.
Как отметила Оксана Кисиль, главным обязательством Плана является снижение выбросов СО2 в Харькове не менее чем на 30% до 2030 года. «Очень важно, что Харьков – первый город-миллионник в Украине, который принял этот документ. Это был тяжелый труд - собрать всю информацию, свести энергетический баланс города, продумать, какие проекты необходимо разработать для его реализации и как они будут удовлетворять потребности харьковчан. Потому что в этом документе говорится не только о снижении затрат из местного бюджета на энергоресурсы, но еще и о том, как решить экологические проблемы в городе и снизить негативный фактор влияния климата на жителей», - подчеркнула национальный эксперт проекта.
Ольга Демьяненко отметила, что стратегический документ разрабатывался в городе в течение двух лет. Она поблагодарила за весомую поддержку в этой работе Оксану Кисиль и команду проекта «Соглашение мэров». По ее словам, План включает ряд мер и мероприятий, которые разделены на шесть секторов. Это, в частности, утепление городских зданий (включая жилые дома и бюджетные учреждения), модернизация системы обращения с ТБО, переход на экологический транспорт, генерация энергии и пр.
«Мы понимаем, что жилой фонд – самый большой вызов для города, а также модернизация наших коммунальных предприятий, которые должны перейти на использование энергоэффективных технологий с целью уменьшения своих затрат. Собрать все необходимые проекты для реализации Плана, на которые бы нам хватило финансирования, было достаточно сложно», - отметила Ольга Демьяненко.
При этом она сообщила, что некоторые мероприятия, предусмотренные в Плане действий, уже реализуются. Среди них: энергомодернизация КП «Харьковские тепловые сети», строительство новой очереди метрополитена, замена подвижного состава электротранспорта и пр.
В качестве следующего шага для реализации Плана действий национальный эксперт рекомендовала выстроить среднесрочный инвестиционный план на ближайшие 3-5 лет - какие проекты и с какими финансовыми учреждениями будут реализовываться в городе и какие мероприятия можно осуществить за бюджетные средства.
Напомним, что обязательства снизить выбросы углекислого газа Харьков взял на себя еще в 2017 году, когда присоединился к европейской инициативе «Соглашение мэров», предусматривающей сокращение в городах выбросов СО2 и других парниковых газов на 30% до 2030 года.
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