В парке Горького откроют аллею олимпийцев-харьковчан

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького может быть обустроена Аллея олимпийских чемпионов.
Эту идею обсудили во время встречи Харьковский городской голова Геннадий Кернес и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
По словам руководителя НОКУ, с такой инициативой он обращается к различным городам, где есть олимпийские чемпионы.
«Мы стараемся по всей стране распространить эту идею, и особенное место здесь занимает Харьков, ведь у вас есть 45 олимпийских чемпионов и призеров за всю историю олимпийского движения современности. Было бы очень здорово не забывать этих людей, чтобы они служили примером нынешним и будущим поколениям», - сказал Сергей Бубка.
Геннадий Кернес ответил, что такая идея уже рассматривается.
«У нас есть примерный визуальный проект, как это может выглядеть. Мы думаем над тем, чтобы в спортивном секторе парка Горького обустроить такую аллею. Там большое движение людей, и это будет хорошим местом для того, чтобы познакомить харьковчан со спортсменами-олимпийцами», - отметил городской голова.
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