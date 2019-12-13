13.12.2019 17:58

В парке Горького откроют аллею олимпийцев-харьковчан

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького может быть обустроена Аллея олимпийских чемпионов.



// Facebook

Эту идею обсудили во время встречи Харьковский городской голова Геннадий Кернес и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.



По словам руководителя НОКУ, с такой инициативой он обращается к различным городам, где есть олимпийские чемпионы.



«Мы стараемся по всей стране распространить эту идею, и особенное место здесь занимает Харьков, ведь у вас есть 45 олимпийских чемпионов и призеров за всю историю олимпийского движения современности. Было бы очень здорово не забывать этих людей, чтобы они служили примером нынешним и будущим поколениям», - сказал Сергей Бубка.



Геннадий Кернес ответил, что такая идея уже рассматривается.



«У нас есть примерный визуальный проект, как это может выглядеть. Мы думаем над тем, чтобы в спортивном секторе парка Горького обустроить такую аллею. Там большое движение людей, и это будет хорошим местом для того, чтобы познакомить харьковчан со спортсменами-олимпийцами», - отметил городской голова.