13.12.2019 17:27

В Харькове учили юмору участников из разных городов Украины

Проект в рамках Общественного бюджета (бюджет участия) «Kharkov Humor Club» был реализован в Харькове.



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В проекте приняли участие более 500 комиков из Харькова, Киева, Каменского, Запорожья, Сум и других городов Украины. Каждый мог проверить свои способности в разных направлениях, а те, кто не имел опыта выступлений, прошел обучение в «Школе юмора».



В рамках проекта «Kharkov Humor Club» в течение трех месяцев было проведено 10 мероприятий. Это, в частности, Лига «Vostok.UA», «Stand Up», «Вечернее шоу» и др.



Лекторами и редакторами проекта стали опытные юмористы Украины Владимир Борисов («Днепр»), Дмитрий Сидоров («Любимый город»), Андрей Подорожный («Дикий Молодняк») и Евгений Ушаков.



По итогам конкурсов, победителями Лиги «Vostok.UA» стали команды «Нет Парня» из Запорожья и «Люди в погонах» из Харькова; в конкурсе «Stand Up» - Олег Снежко; в «Вечернем шоу» - «Любимый Город» и «Дикий Молодняк» (оба – Харьков); в «Школе юмора» - более 50 победителей из Харькова, Киева, Запорожья и Каменского.



Как сообщили организаторы, мероприятия проходили на различных локациях города: «Victory Hall», «Театрально-концертный центр», «Радмир Экспохол». Всего мероприятия проекта посетило более 2500 зрителей.



Организаторы – Харьковский городской центр досуга молодежи при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.