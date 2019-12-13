13.12.2019 18:18

В Харькове увековечили память олимпийской чемпионки Марии Гороховской (ФОТО)

Мемориальную доску известной гимнастке, олимпийской чемпионке Марии Гороховской открыли сегодня, 13 декабря, на фасаде здания по ул. Алчевских, 43.



://city.kharkov.ua/

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, второй секретарь Посольства Государства Израиль в Украине Марк Гольдман, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Людмила Джигалова, председатель Наблюдательного совета АО «Трест Жилстрой-1» Александр Харченко, скульптор Александр Ридный, а также представители руководства области и жители города.

Мемориальную доску легендарной гимнастке установили на фасаде здания, где ранее находился спортклуб «Строитель», за который она выступала.



«Мария Гороховская – это целая эпоха гимнастики и гордость Харькова, и я благодарен всем, кто принимал участие в создании мемориальной доски. Прежде всего почетным гражданам Харькова: председателю Наблюдательного совета «Треста Жилстрой-1» Александру Харченко и автору памятного знака, скульптору Александру Ридному. Очень здорово, что Харьков чтит своих легендарных спортсменов, и я уверен, что эта традиция – залог будущих спортивных побед нашего города», - отметил Игорь Терехов.



Напомним, Мария Гороховская в 1952 году стала первой в истории Олимпийских игр абсолютной чемпионкой в личном первенстве, а также единственной обладательницей сразу семи наград, двух золотых и пяти серебряных, завоеванных женщиной в рамках одной Олимпиады. Она также остается самой старшей из всех абсолютных олимпийских чемпионок (завоевала это звание в 30 лет).

«Мы ценим и бережем нашу историю. И мне очень приятно, что сегодня на этой церемонии присутствует молодое поколение – наше будущее. Я уверен, что мы сохраним позиции украинского спорта, потому что у нас есть, были и будут такие выдающие спортсмены, с которых мы берем пример», - отметил Сергей Бубка.



«Мы любим Харьков, его жителей и спорт. И приятно осознавать, что эта замечательная гимнастка была членом общества «Строитель» - это еще больше вдохновляет нас на спортивные победы», - подчеркнул Александр Харченко.



В свою очередь второй секретарь Посольства Государства Израиль в Украине Марк Гольдман отметил, что спортивные достижения Марии Гороховской вошли не только в национальную, но и мировую историю. «Она в какой-то момент переехала жить в Израиль, где продолжала заниматься спортом и тренировать детей. И так Харьков появился на мировой карте еще раз, уже после того, как она стала чемпионкой. Я очень горд, что сегодня мы можем пройти следами Марии Гороховской, где помнят и чтят ее заслуги», - сказал Марк Гольдман.



Справка. Мария Кондратьевна Гороховская родилась в Евпатории 17 октября 1921 года. Окончила Феодосийский техникум физкультуры. В 1941 году уехала поступать в Ленинградский институт физической культуры. В начале блокады Ленинграда работала в госпитале, затем, изможденная, была эвакуирована в Казахстан. После войны вернулась в Ленинград, где закончила Ленинградский государственный институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. Сначала тренировалась в Ленинграде на кафедре ЛГИФК, выступала за СК «Буревестник». В 1950 году переехала в Харьков, где до 1954 года выступала за харьковский спортивный клуб «Строитель». После окончания спортивной карьеры уехала в Евпаторию и работала детским тренером, а также преподавала в Евпаторийском техникуме физкультуры. В 1990 году эмигрировала в Израиль, где до своей смерти в 2001 году продолжала тренировать детей.