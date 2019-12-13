13.12.2019 18:38

КП «Харьковводоканал» проводит работы на водосточных системах

Ремонт внутридомовой ливневой канализации завершают сегодня, 13 декабря, бригады КП «Харьковводоканал» в жилом доме по ул. Светлой, 29-а в Московском районе.



://city.kharkov.ua/

Как сообщил начальник управления по обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, старая ливневая канализация в доме №29-а имела трещины и на местах соединения труб протекала. Во время дождей или таяния снега вода затапливала квартиры. С просьбой отремонтировать водосток жильцы обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.



«Мы и сами в ходе подготовке к осенне-зимнему сезону обратили внимание на эту проблему. Сегодня бригады заканчивают ремонт по замене участка внутридомовой системы ливневой канализации от чердака до второго этажа. После выполненных работ течи не будет, стены дома останутся сухими, и дискомфорта для жильцов не будет», - отметил Валерий Харлан.



Всего в ходе ремонта в доме по ул. Светлой, 29-а было заменено около 30 п. м водосточной системы.



По информации предприятия, в течение 2019 года масштабные работы по ремонту ливневой канализации проводились на 70 объектах, было заменено 2,5 км водостоков. Также предприятием был проведен ремонт сетей холодного водоснабжения по 160 адресам, канализационных сетей - по 150 адресах. Всего было заменено 20 км труб внутридомовых сетей холодного водоснабжения и 13 км труб системы канализации. Кроме того, в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, с мая по август, в домах была проведена ревизия всей запорной арматуры.

«Каждый день в службу «1562» в среднем поступает 200 заявок относительно систем водоснабжения и 150 - по канализации. И благодаря проводимой нами профилактической работе на сетях, упредительной замене изношенных труб, мы добились того, что основная масса заявок связана не с порывами на сетях, а с затоплением водой друг друга самими жильцами», - отметил Валерий Харлан.