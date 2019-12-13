13.12.2019 18:52

В школах Киевского района проходят противопожарные тренировки (ФОТО)

Противопожарные тренировки начали проводить 12 декабря в учреждениях образования Киевского района.



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В ходе мероприятий руководство и учителя школ отрабатывают с учащимися план эвакуации из зданий и последовательность действий школьников и работников в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.



Также проверяются средства оповещения и степень подготовки и время реагирования на пожар как чрезвычайную ситуацию. Так, в рамках учений по сигналу «Внимание всем!» проходит организованная эвакуация учащихся, педагогов, других работников из помещения учебного заведения согласно схемам эвакуации.



После практических тренировок учителя проводят для школьников теоретические уроки, посвященные гражданской защите.