14.12.2019 13:31

В Харькове почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Память погибших ликвидаторов Чернобыльской катастрофы почтили сегодня, 14 декабря, возложением цветов к памятнику жертвам аварии на ЧАЭС в Молодежном парке.



://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Анатолий Губарев, руководство области, ликвидаторы аварии, представители общественных чернобыльских организаций и жители города.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили погибших ликвидаторов минутой молчания. Священнослужители Харьковской епархии отслужили панихиду по погибшим.

«Чернобыльская катастрофа - это огромная трагедия для всего нашего общества и человечества в целом, это утрата людей, которые ликвидировали эту страшную аварию ценой своей жизни. Но, тем не менее, мы сегодня поздравляем наших чернобыльцев с этой датой и желаем, чтобы у них все было хорошо, и, конечно, крепкого здоровья. В Харькове очень активно работают общественные организации чернобыльцев, с представителями которых мы сотрудничаем и делаем все, чтобы наш город процветал», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.

Отметим, мероприятие приурочено ко Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. По состоянию на 1 апреля 2019 в Харькове проживают 8 тыс. 886 граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.



Напомним, Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль» создала проект «Чернобыльская историческая мастерская», в которой собрано более 600 историй из уст участников ликвидации аварии, а в 2018 году издала книгу, посвященную ликвидации последствий аварии и ее героям. Сегодня харьковская организация чернобыльцев является самой многочисленной в Украине и насчитывает 1,4 тыс. человек.



Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях - авария на Чернобыльской АЭС. 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины был учрежден памятный день - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечается 14 декабря. Этот день выбран неслучано. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря было опубликовано сообщение о том, что комплекс защитных сооружений принят в эксплуатацию. И теперь по случаю этого дня по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные памяти ликвидаторов этой аварии, - митинги, возложения цветов к памятникам, молебны и другие акции памяти.