Харьковские полицейские обеспечили порядок во время проведения памятных мероприятий (ФОТО)

В церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Чернобыльской катастрофы приняли участие около 500 граждан.
Сегодня в Молодежном парке Харькова собрались руководители областной и городской власти, лидеры чернобыльских общественных организаций, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, руководители правоохранительных органов, представители духовенства и общественности. Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку жертвам аварии и почтили память всех умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.
26 апреля 1986 на Чернобыльской атомной электростанции, Киевской области, произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария. Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела.
Выходные нас «порадуют» осадками: дождем или мокрым снегом – зависит от времени суток.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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