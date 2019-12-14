14.12.2019 15:45

Харьковские полицейские обеспечили порядок во время проведения памятных мероприятий (ФОТО)

В церемонии возложения цветов к памятнику жертвам Чернобыльской катастрофы приняли участие около 500 граждан.



://hk.npu.gov.ua

Сегодня в Молодежном парке Харькова собрались руководители областной и городской власти, лидеры чернобыльских общественных организаций, участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, руководители правоохранительных органов, представители духовенства и общественности. Участники мероприятия возложили цветы к памятному знаку жертвам аварии и почтили память всех умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

26 апреля 1986 на Чернобыльской атомной электростанции, Киевской области, произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария. Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения.