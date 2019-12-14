Новобаварский район: спасатели осуществляют проверки объектов образования на предмет соблюдения правил безопасности

Сотрудники Новобаварского районного отдела ГСНС начали внеплановые проверки объектов образования и науки на территории района.
Прежде всего, проверяется состояние электрооборудования и электроустановок, пути эвакуации людей, наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.
Во время таких мероприятий проводятся дополнительные внеплановые инструктажи с персоналом объектов образования и беседы по вопросам пожарной безопасности с учащимися учреждений среднего и дошкольного образования.
Вместе с этим, обязательно проводится теоретическое и практическое отработки п полей эвакуации людей на случай чрезвычайных ситуаций.
Так 13 декабря работниками ГСЧС было проведена беседа по правилам противопожарной безопасности и видпрац вания п поля эвакуации учащихся и персонала на объекте с ночным пребыванием людей КУ «Харьковской специальной школы № 2» по ул. Карповский, 32 Новобаварского района города Харькова .
Во время мероприятия спасатели разъяснили правила пожарной безопасности в быту, напомнили о необходимости осторожного обращения с огнем, научили мерам пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и приборов отопления. Особое внимание во время занятия было уделено правилам поведения во время пожара в помещении учебного заведения и организации эвакуационных мероприятий.
Также прошли отработку навыков с первичными средствами пожаротушения, проведены дополнительные противопожарные инструктажи с вручением памяток и листовок по пожарной безопасности.
Ученики с интересом слушали рассказы спасателей, и сделали для себя выводы, что нужно всегда быть бдительными и осмотрительными.
Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела.
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