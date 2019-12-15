15.12.2019 11:33

Американские и европейские синоптики спорят о том, какой будет погода на востоке Украины на Новый год и Рождество

Снегопадов будет меньше, чем в предыдущие годы, а вот дожди – не исключены.



://dozor.kharkov.ua/

Зимняя череда праздников не за горами и ждут рождественской сказки, и белого пушистого снега за окном. Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год и Рождество.

Об этом пишет «Метеопрог».

Британские специалисты утверждают, что последний месяц года принесет много теплых дней, но возможны периоды низких температур. Похолодания будут связаны с преобладанием циклонов с Атлантического океана. Атмосферные фронты принесут осадки, в основном мокрого снега. Снегопадов будет меньше, чем в предыдущие годы, а вот дожди – не исключены.

В январе погода встанет с ног на голову. Некоторые синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны. В то время как другие эксперты прогнозируют осадки из-за более высоких температур в это время года. Первый месяц следующего года будет влажным.

Метеорологи AccuWeather считают, что грядущая зима в ЕвропеУкраине будет очень разной в зависимости от региона.

Из-за атак морозного воздуха из Сибири зима в Харькове, будет с резкими, но непродолжительными похолоданиями.

В тоже время американские синоптики дают диаметрально противоположный прогноз. По мнению метеорологической службы США, зима 2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывает повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будут идти дожди или мокрый снег.