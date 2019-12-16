Исторический музей закрылся на месяц

В музее – реэкспозиция.
С 16 декабря по 20 января Харьковский исторический музей имени Сумцова работать не будет, сообщается на сайте музея.
В музее будет проводиться смена экспозиции, готовятся выставки к 100-летию со дня его открытия.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Местами небольшие осадки, туман, гололед.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: