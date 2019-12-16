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16.12.2019  10:24   

Исторический музей закрылся на месяц

В музее – реэкспозиция.


// museum.kh.ua

С 16 декабря по 20 января Харьковский исторический музей имени Сумцова работать не будет, сообщается на сайте музея.

В музее будет проводиться смена экспозиции, готовятся выставки к 100-летию со дня его открытия.

Тэги:  музей, харьков
 
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