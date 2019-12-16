16.12.2019 12:02

В районах города почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Мероприятия по случаю Дня чествования участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС прошли 13 декабря в районах Харькова.



://city.kharkov.ua/

Так, в Киевском районе мероприятие прошло возле памятника Героям Чернобыля по ул. Метростроителей. В нем приняли участие ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, представители Администрации Киевского района и районной организации «Чернобыль», курсанты Национального университета гражданской защиты Украины, а также учащиеся Харьковской специализированной школы №166 «Вертикаль».



Присутствующие почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Священники Харьковской епархии отслужили молебен.



Также представители районной администрации провели встречу с чернобыльцами и вдовами погибших ликвидаторов.



Отметим, в Киевском районе на учете состоит 1 тыс. 39 человека, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, в том числе 588 ликвидаторов и 103 вдовы умерших ликвидаторов. С января 2019 года в районе умерло 19 человек, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы.



Торжественное мероприятие ко Дню чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС также прошло возле памятного знака «Защитникам Отечества» в Московском районе. Ликвидаторы аварии, представители Администрацией Московского района и районной общественной организации «Союз Чернобыль Украина» почтили память погибших и умерших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

В ходе мероприятия ликвидаторы аварии поделились воспоминаниями о Чернобыльской катастрофе и об устранении ее последствий в 30-киллометровой зоне.



Справка. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях - авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидации ее последствий приняли участие около 600 тыс. человек, в том числе более 210 тыс. украинцев. 30 ноября 1986 года было закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, а 14 декабря было опубликовано сообщение о том, что комплекс защитных сооружений принят в эксплуатацию. 10 ноября 2006 года Указом Президента Украины был учрежден памятный день - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который ежегодно отмечается 14 декабря.