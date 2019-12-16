Главная Новости Общество Посол Израиля посетил в Харькове Церемонию памяти жертв Холокоста
16.12.2019  15:29   

Посол Израиля посетил в Харькове Церемонию памяти жертв Холокоста

16 декабря Церемония памяти жертв Холокоста состоялась на мемориале в Дробицком Яру.


://jewishnews.com.ua

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион стал гостем мемориальной церемонии, которая состоялась 16 декабря в Харькове, на территории мемориального комплекса Дробицкий Яр.

Харьковчане и представители местных властей, школьники и студенты собрались сегодня, чтобы почтить память жертв Холокоста, которые были расстреляны на этой территории. Также присутствовали члены общины и раввин из Харькова Мойше Москович.

По словам организаторов мероприятия, Церемония памяти проводится 16 декабря ежегодно уже более 20 лет. 

Источник:   Объединенная еврейская община Украины
 Тэги:  посол, голокост, харьков, церемония
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
01.08 Общество По просьбе городского головы Посол Бразилии «привезет» в Харьков карнавал и праздничную атмосферу 26.04 Власть Харьковский боксер на пять лет избран послом (ФОТО) 26.04 Общество В результате всеукраинского отбора харьковчанку избрали послом (ФОТО)
 
 

Видео

Мэр Геннадий Кернес встретился с Олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 