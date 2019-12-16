Посол Израиля посетил в Харькове Церемонию памяти жертв Холокоста

16 декабря Церемония памяти жертв Холокоста состоялась на мемориале в Дробицком Яру.
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион стал гостем мемориальной церемонии, которая состоялась 16 декабря в Харькове, на территории мемориального комплекса Дробицкий Яр.
Харьковчане и представители местных властей, школьники и студенты собрались сегодня, чтобы почтить память жертв Холокоста, которые были расстреляны на этой территории. Также присутствовали члены общины и раввин из Харькова Мойше Москович.
По словам организаторов мероприятия, Церемония памяти проводится 16 декабря ежегодно уже более 20 лет.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: