16.12.2019 15:29

Посол Израиля посетил в Харькове Церемонию памяти жертв Холокоста

16 декабря Церемония памяти жертв Холокоста состоялась на мемориале в Дробицком Яру.



://jewishnews.com.ua

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион стал гостем мемориальной церемонии, которая состоялась 16 декабря в Харькове, на территории мемориального комплекса Дробицкий Яр.

Харьковчане и представители местных властей, школьники и студенты собрались сегодня, чтобы почтить память жертв Холокоста, которые были расстреляны на этой территории. Также присутствовали члены общины и раввин из Харькова Мойше Москович.

По словам организаторов мероприятия, Церемония памяти проводится 16 декабря ежегодно уже более 20 лет.