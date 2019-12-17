Семью харьковчан признали Праведниками народов мира

Посмертную награду Ульяны и Алексея Федосеевых вручили их внучке Людмиле Сороколат.
За своих дедушку и бабушку награду получила их внука - Людмила Сороколат.
«К сожалению, бабушка Юля и дедушка не дожили до такого счастливого момента. Они делали все от души, бескорыстно, не думая о том, что когда-то их имя, спустя столько лет, будет произноситься. Спасибо Государству Израиль, всем - низкий поклон, что все сегодня собрались здесь. Мне очень приятно», - сказала Людмила.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион сообщил, что на поиски Людмилы Сороколат ушло 7 лет.
«На самом деле, мы знаем, что в этой ситуации спасителями была не одна семья, а несколько. И мы все это время ищем и думаем, что уже нашли тех родственников, которые заслуживают почтения. Это Петр и Галина Нагребецкие. Мы понимаем, что мы должны найти этих людей, передать им свидетельства, медали и просто сказать о том, что мы уважаем их родственников», - сказал Джоэл Лион.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
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