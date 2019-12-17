Семью харьковчан признали Праведниками народов мира

17.12.2019 09:32

Посмертную награду Ульяны и Алексея Федосеевых вручили их внучке Людмиле Сороколат.

Высшую награду Государства Израиль Ульяне и Алексею Федосеевым присвоили за то, что во времена Второй мировой войны они спасли жизнь Маргариты Саркис. Супруги укрывали еврейскую девушку в своей квартире в Полтаве, а затем - на ферме Петра и Галины Негребецких в селе Гожулы, куда Федосеевы продолжали привозить еду и одежду для Маргариты. После освобождения Полтавы Маргарита Саркис жила у Федосеевых до 1945 года. Сейчас женщине 91 год. Она не смогла лично посетить Харьков и присутствовать на церемонии вручения награды, однако дала видеоинтервью, в котором рассказала о событиях своего детства. Видео продемонстрировали во время церемонии.

За своих дедушку и бабушку награду получила их внука - Людмила Сороколат.

«К сожалению, бабушка Юля и дедушка не дожили до такого счастливого момента. Они делали все от души, бескорыстно, не думая о том, что когда-то их имя, спустя столько лет, будет произноситься. Спасибо Государству Израиль, всем - низкий поклон, что все сегодня собрались здесь. Мне очень приятно», - сказала Людмила.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Джоэл Лион сообщил, что на поиски Людмилы Сороколат ушло 7 лет.

«На самом деле, мы знаем, что в этой ситуации спасителями была не одна семья, а несколько. И мы все это время ищем и думаем, что уже нашли тех родственников, которые заслуживают почтения. Это Петр и Галина Нагребецкие. Мы понимаем, что мы должны найти этих людей, передать им свидетельства, медали и просто сказать о том, что мы уважаем их родственников», - сказал Джоэл Лион.