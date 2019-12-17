Легендарный харьковский юмористический журнал не дотянул до векового юбилея

Украинский сатирический журнал «Перец», основанный в Харькове в прошлом веке, не дожив до столетия пару лет прекращает выход.
Последний печатный выпуск советского и украинского литературно-художественного иллюстрированного журнала сатиры и юмора "Перец. Веселая республика" выйдет в декабре 2019 года. После этого издание будет выходить только в электронном виде.
Об этом сообщается в официальном Facebook журнала.
В комментарии к своему же посту сотрудники "Перца" напомнили, что журнал уже закрывался в 2013 году.
Журнал "Перец" был основан в 1922 году в Харькове. Выход издания трижды останавливался. Пик его популярности пришелся на 1970-1980 годы. Наряду с общесоюзным журналом "Крокодил" он был известнейшим печатным изданием сатирико-юмористического профиля в СССР.
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
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