17.12.2019 11:21

Легендарный харьковский юмористический журнал не дотянул до векового юбилея

Украинский сатирический журнал «Перец», основанный в Харькове в прошлом веке, не дожив до столетия пару лет прекращает выход.



Facebook/ PerecRepublic

Последний печатный выпуск советского и украинского литературно-художественного иллюстрированного журнала сатиры и юмора "Перец. Веселая республика" выйдет в декабре 2019 года. После этого издание будет выходить только в электронном виде.

Об этом сообщается в официальном Facebook журнала.

В комментарии к своему же посту сотрудники "Перца" напомнили, что журнал уже закрывался в 2013 году.

Журнал "Перец" был основан в 1922 году в Харькове. Выход издания трижды останавливался. Пик его популярности пришелся на 1970-1980 годы. Наряду с общесоюзным журналом "Крокодил" он был известнейшим печатным изданием сатирико-юмористического профиля в СССР.