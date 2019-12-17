17.12.2019 11:33

На Святого Николая в Харькове откроют главную елку города

Открытие главной новогодней елки Харькова состоится 19 декабря на пл. Свободы.



://city.kharkov.ua/

В этом году елку дополнили новыми световыми эффектами, но ее конструкция осталась прежней.



В этот же день на площади откроется новогодняя ярмарка, которая будет работать до 19 января.



Начало открытия - в 17:00.

Также на пл. Свободы уже работает ледовый каток. Вход на него - 100 грн. За эту сумму можно покататься на льду под открытым небом неограниченное время. Бесплатно можно покататься в будние и непраздничные дни с 10 до 12:00 дня.



Напомним, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине (40 м 49 см).