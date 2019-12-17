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17.12.2019  11:33   

На Святого Николая в Харькове откроют главную елку города

Открытие главной новогодней елки Харькова состоится 19 декабря на пл. Свободы.


://city.kharkov.ua/

В этом году елку дополнили новыми световыми эффектами, но ее конструкция осталась прежней.

В этот же день на площади откроется новогодняя ярмарка, которая будет работать до 19 января. 

Начало открытия - в 17:00. 

Также на пл. Свободы уже работает ледовый каток. Вход на него - 100 грн. За эту сумму можно покататься на льду под открытым небом неограниченное время. Бесплатно можно покататься в будние и непраздничные дни с 10 до 12:00 дня.

Напомним, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине (40 м 49 см).

Источник:   ХГС
 Тэги:  новый год, елка, николай, харьков, открытие
 
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