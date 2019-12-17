На Святого Николая в Харькове откроют главную елку города

Открытие главной новогодней елки Харькова состоится 19 декабря на пл. Свободы.
В этом году елку дополнили новыми световыми эффектами, но ее конструкция осталась прежней.
В этот же день на площади откроется новогодняя ярмарка, которая будет работать до 19 января.
Начало открытия - в 17:00.
Также на пл. Свободы уже работает ледовый каток. Вход на него - 100 грн. За эту сумму можно покататься на льду под открытым небом неограниченное время. Бесплатно можно покататься в будние и непраздничные дни с 10 до 12:00 дня.
Напомним, что в прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине (40 м 49 см).
Хорошее время для составления планов на будущее, новых проектов. Договоренности и планы, выработанные сегодня, будут отличаться особой ясностью и конкретностью.
В Харькове будет облачная погода. Без осадков. Местами по области туман.
Ежегодно 17 декабря Маршем красных зонтов отмечается Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
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