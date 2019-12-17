17.12.2019 12:56

Как отметить Новый год в Харькове: план мероприятий

В городе утвердили план основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2020 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул.



//city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Согласно документу, открытие главной елки города состоится 19 декабря на пл. Свободы (начало - в 17:00). 31 декабря харьковчан приглашают на площадь для встречи Нового года. Праздничная программа пройдет с 23:00 до 3:00 1 января.

Открытие елки в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоится 25 декабря. А в новогоднюю ночь гостей парка ждет развлекательная программа «Встреча Нового года 2020», которая начнется в 12:00 31 декабря и продлится до 4:00 утра. Также для посетителей подготовили другие мероприятия по случаю празднования Дня святого Николая, Нового года, Рождества Христова, детские развлекательные программы на время зимних каникул.

С 23 по 30 декабря пройдет серия новогодних представлений для школьников в Харьковском дворце спорта.

Кроме того, в Харьковском муниципальном культурном центре, дворцах детского и юношеского творчества, школах искусств, библиотеках пройдут детские праздники, конкурсы, выставки, театральные выступления. Также в течение месяца будут проводиться спортивные соревнования по хоккею, вольной борьбе, бадминтону и пр.