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17.12.2019  12:56   

Как отметить Новый год в Харькове: план мероприятий

В городе утвердили план основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2020 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул.


//city.kharkov.ua
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
 
Согласно документу, открытие главной елки города состоится 19 декабря на пл. Свободы (начало - в 17:00). 31 декабря харьковчан приглашают на площадь для встречи Нового года. Праздничная программа пройдет с 23:00 до 3:00 1 января.
 
Открытие елки в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького состоится 25 декабря. А в новогоднюю ночь гостей парка ждет развлекательная программа «Встреча Нового года 2020», которая начнется в 12:00 31 декабря и продлится до 4:00 утра. Также для посетителей подготовили другие мероприятия по случаю празднования Дня святого Николая, Нового года, Рождества Христова, детские развлекательные программы на время зимних каникул.
 
С 23 по 30 декабря пройдет серия новогодних представлений для школьников в Харьковском дворце спорта.
 
Кроме того, в Харьковском муниципальном культурном центре, дворцах детского и юношеского творчества, школах искусств, библиотеках пройдут детские праздники, конкурсы, выставки, театральные выступления. Также в течение месяца будут проводиться спортивные соревнования по хоккею, вольной борьбе, бадминтону и пр.
 
С полным планом мероприятий можно ознакомиться здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  новый год, мероприятия, харьков
 
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