17.12.2019 15:51

В Центре реабилитации детей пройдет праздничный концерт

Концерт, приуроченный ко Дню святого Николая и годовщине создания учреждения, пройдет 18 декабря в Центре социально-психологической реабилитации детей г. Харькова (ул. Власенко, 14).



://city.kharkov.ua/

В празднике примут участие воспитанники центра, а также заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и представители структур, причастных к работе с детьми.

По словам организаторов, цель мероприятия - привлечение внимания общественности к проблемам сиротства, жестокого обращения с детьми, а также активизация сотрудничества между органами государственной власти, профильных учреждений и общественных организаций по защите прав детей.



В ходе праздника воспитанники центра получат различные подарки и сладости.



Начало мероприятия – в 15:00.



Организаторы - Департамент служб по делам детей и «Центр социально-психологической реабилитации детей г. Харькова». Мероприятие проходит под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



Справка. Коммунальное учреждение социальной защиты для детей «Центр социально-психологической реабилитации детей г. Харькова» было открыт в 2013 году. В учреждении с детьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах, работают психологи. Воспитанники центра посещают различные занятия, в том числе по арт-терапии, национально-патриотическому и правовому воспитанию. Отдельное внимание уделяется физическому здоровью детей и их социальной реабилитации. Специалисты учреждения также работают с родителями воспитанников центра.