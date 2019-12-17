17.12.2019 15:49

В следующем году цифровой грамотности обучат 100 тысяч харьковчан

В 2020 году 100 тыс. жителей города Харькова должны пройти курсы цифровой грамотности.

Об этом в интервью одной из телепрограмм сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

По его словам, это одна из задач Департамента цифровой трансформации, презентация которого состоялась на прошлой неделе.

Олег Дробот напомнил, что в январе начнет работу государственная онлайн-платформа по обучению и углублению навыков украинцев в цифровой грамотности. Сначала там будут доступны три курса, а потом, в течение года, появится еще около 20.

«Это курсы в виде сериала с участием украинских «звезд». Цифровой грамотности сложно научить обычным педагогическим способом - надо, чтобы человеку было интересно, тогда он учится с удовольствием. Вместе с Министерством цифровой трансформации Харьков будет участвовать в программе повышения цифровой грамотности населения. Мы хотим учить харьковчан любого возраста, ведь у каждой возрастной группы своя потребность», - отметил Олег Дробот.

Он также сообщил, что эти курсы будут также доступны в оффлайн-точках - библиотеках, территориальных центрах социального обслуживания, центрах предоставления административных услуг. Там же будут рассказывать о городских цифровых проектах, над которыми работает Департамент цифровой трансформации.