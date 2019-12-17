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17.12.2019  19:49   

В школах Киевского района проходит эстафета памяти (ФОТО)

Эстафета памяти «Мы - потомки победителей. Помним! Гордимся!» прошла сегодня, 17 декабря, в Харьковской специализированной школе №16.


//city.kharkov.ua
Традиционно школы Киевского района передают друг другу кубок и папку с описанием боевого пути харьковских дивизий. Сегодня учащиеся школы передали символы эстафеты сверстникам из гимназии №1. 
 
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района по социальным и гуманитарным вопросам Владимир Ивлев, представители ветеранской организации Киевского района, первичной ветеранской организации поселка Жуковского, родители, школьники.
 
Ученики и учителя прочитали стихи и исполнили песни, посвященные Второй мировой войне. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  эстафета памяти, киевский район, харьков
 
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