17.12.2019 19:49

В школах Киевского района проходит эстафета памяти (ФОТО)

Эстафета памяти «Мы - потомки победителей. Помним! Гордимся!» прошла сегодня, 17 декабря, в Харьковской специализированной школе №16.



//city.kharkov.ua

Традиционно школы Киевского района передают друг другу кубок и папку с описанием боевого пути харьковских дивизий. Сегодня учащиеся школы передали символы эстафеты сверстникам из гимназии №1.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Администрации Киевского района по социальным и гуманитарным вопросам Владимир Ивлев, представители ветеранской организации Киевского района, первичной ветеранской организации поселка Жуковского, родители, школьники.

Ученики и учителя прочитали стихи и исполнили песни, посвященные Второй мировой войне.