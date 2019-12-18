18.12.2019 12:19

Департамент цифровой трансформации разрабатывает более 80 проектов

В Харькове разрабатывается более 80 проектов, направленных на цифровизацию различных направлений жизнедеятельности города.



//city.kharkov.ua

Об этом в интервью одной из телепрограмм сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

«Сегодня, благодаря инициативе и поддержке мэра Геннадия Кернеса, у нас появилась возможность заниматься этим системно и первыми в стране предоставить харьковчанам выгоды цифровой эпохи», - отметил он.

По словам Олега Дробота, уже с начала следующего года жители города, которые станут родителями, смогут на себе ощутить преимущества проекта «Е-малятко».

«После рождения ребенка родителям приходится заниматься бумагами, причем не одной, а десятками: это, например, регистрация в отделах РАГС, регистрация в медучреждении, регистрация места проживания, оформление социальной выплаты, получение идентификационного кода, подтверждение гражданства и т. д. А так будет в одном месте одно заявление - и одна справка в электронном виде. И больше никаких хождений по инстанциям», - рассказал Олег Дробот.

Еще один анонсированный проект - «E-health». Он направлен на то, чтобы сделать сферу медицинского обслуживания максимально удобной для пациентов и врачей. С помощью этого приложения можно будет записаться на прием, просмотреть историю болезней, получить онлайн электронный рецепт. Проект должен начать работу с 1 апреля 2020 года.