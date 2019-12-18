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18.12.2019  09:42   

Сидельцы Покровской колонии обули постояльцев отелей

Покровская исправительная колония (№17) отправила заказчику очередную партию одноразовых гостиничных тапочек.


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Исправительное учреждение долгое время сотрудничаер с постоянным зкаказчиком. За этот период лечебно-трудовая мастерская колонии в совершенстве освоила выпуск данной продукции, поэтому изготовленные в учреждении «тапочки одноразовые» пользуются спросом в гостиничном бизнесе, развлекательных заведениях, где есть необходимость поддержания санитарно-гигиенических норм. Так, с начала года выпущено 524 тысяч пар на общую сумму 506,4 тысяч гривен.

«Учреждение планирует и в дальнейшем сотрудничать с заказчиком и увеличивать объемы выпускаемой продукции, что будет способствовать наполнению специального фонда учреждения, а также предоставит дополнительные возможности осужденным зарабатывать средства для своих нужд», - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Ольховский.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, продукция, харьков, пенитенциарии
 
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